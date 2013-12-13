ثبات منسوب النيل أمام السد العالي

كتب : أ ش أ منذ 22 دقيقة

سجل منسوب مياه نهر النيل، أمام السد العالي اليوم، ثباتا عند معدلة أمس، حيث بلغ 08ر176 متر مكعب.

وذكر تقرير وزعته وزارة الموارد المائية والري اليوم، أن كمية المياه المنصرفة خلف سد أسوان تعادلت مع الإيراد الواصل للبحيرة وبلغت 85 مليون متر مكعب.

يذكر أن إيراد نهر النيل يختلف اختلافا كبيرا من عام إلى آخر، ويتراوح بين نحو 42 مليار متر مكعب في حده الأدنى و151 مليار متر مكعب في حده الأقصى، وهذا التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على الإيراد السنوي أمرا بالغ الخطورة، حيث يمكن أن يعرض الأراضي الزراعية للبوار في السنوات ذات الإيراد المنخفض، كما يعرضها لخطر الفيضان في سنوات الإيراد الكبير، وعلى مدى أكثر من نصف قرن على إنشاء السد العالي ساهم وما زال يساهم في مواجهة مخاطر نقص وزيادة إيراد مياه النيل من خلال ما يخزنه بطريقة آمنة من مئات المليارات من الأمتار المكعبة في أوقات الفيضان، حيث يتم إعادة استخدامها في أوقات الجفاف، فضلا عن فوائده الأخرى في مجالات اقتصادية عديدة.