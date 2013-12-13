ضبط 17 من مثيري الشغب على خلفية فض مسيرة لأنصار مرسي بالمنيا

كتب : إسلام فهمي منذ 16 دقيقة

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 17 من المشاركين بمسيرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وذلك بعد وقوع أعمال شغب وكر وفر بالشواع وإلقاء الطوب والحجارة على القوات أثناء فض المظاهرة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

كان اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا قد تلقي إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بالمديرية يفيد ضبط 17 شخصا من المشاركين بمسيرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمدينة المنيا لقيامهم برشق القوات بالطوب والحجارة أثناء فض مسيرة تطالب بعودة الرئيس المعزول، وتردد هتافات معادية للجيش والشرطة، انطلقت من أمام مسجد عمر بن الخطاب بحي أبو هلال جنوب المدينة، متجهة للشوارع الرئيسية والهامة بوسط المدينة، وتم التعامل معها بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع وشهدت الشوارع الجانبية وقوع أعمال كر وفر ومناوشات وتم السيطرة عليها.