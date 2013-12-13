وزير التجارة والصناعة يفتتح معرض "تراثنا".. غداً

يفتتح منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، غدا السبت، معرض "تراثنا" الذى يقيمه الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع سفارة الهند، بحضور غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، ونافديب سورى سفير الهند بمصر ولفيف من كبار الشخصيات.

ويشارك فى المعرض تسع جمعيات أهلية وأكثر من 45 مشروعا من المشروعات المتخصصة فى منتجات الحرف اليدوية المصرية ومنها (سجاد وكليم وجوبلان يدوى، وتحف، وشنط حريمى، ومنتجات سيوة، وشموع، وتللى، وأباجورات، ومشغولات يدوية ومفروشات، ومصنوعات خشبية ومنتجات حجازة، ومصنوعات جلدية، ومجوهرات، ولوحات من الرمال، وخزف، ونحاسيات، ومنتجات أخميم، ولوحات، وصدف، ورفايع من البامبو).

ويهدف المعرض إلى إتاحة العديد من المنتجات والمصنوعات التراثية المتميزة للزائرين بأسعار تنافسية بهدف زيادة الوعى بها وإتاحة فرص تسويقية متميزة للمشروعات العاملة فيها.

وقالت غادة والى ـ فى تصريحاتها أمس الخميس- إن المعرض يأتى فى إطار إستراتيجية الصندوق لدعم المشروعات الصغيرة وتقديم الخدمات التسويقية والترويجية للمشروعات المتميزة.

وأوضحت أن اهتمام الصندوق بصناعات التراث ودعم وتطوير قطاع الصناعات التقليدية ليس لكونها تراثا ثقافيا أوحضاريا يجب الحفاظ عليه فحسب؛ وإنما باعتباره من القطاعات الصناعية الهامة والملائمة للتمويل كمشروعات صغيرة أو متناهية فى الصغر وللمساهمة فى التغلب على قضايا التشغيل لاعتماده بشكل كبير على التصنيع اليدوى.

من جهته.. قال سفير الهند بالقاهرة إن المعرض الذى سيقام بمنزله يعد نموذجا للتعاون المستمر بين الهند ومصر فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو مجال حيوى بالنسبة للدول النامية.

وكان بنك تنمية الصناعات الصغيرة فى الهند قد وقع مؤخرا مذكرة تفاهم ثلاثية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك الدولى يقوم بموجبها البنك الهندى والجهات التى تعمل معه بتقديم الخدمات الاستشارية لمدة ثلاث سنوات إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى جانب إنشاء نظام ضمان ائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى مصر.

وقد أثبتت الهند أنها إحدى الدول الرائدة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.