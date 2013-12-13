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كوب من اللبن صباحا للأم الحامل للحفاظ على صحة الجنين

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كوب من اللبن صباحا للأم الحامل للحفاظ على صحة الجنين كوب من اللبن صباحا للأم الحامل للحفاظ على صحة الجنين

ينصح طبيب التغذية الفرنسى دكتور باسكال – موداى الأم الحامل بضرورة شرب كوب من اللبن صباحا، لما يحتويه من الكالسيوم المفيد فى نمو الهيكل العظمى للجنين، كما أنه يعمل على زيادة طول الطفل فى مرحلة الشباب.

ويؤكد الطبيب الفرنسى على ضرورة تناول اللبن والجبن والزبادى مع بداية الشهر السادس، لتكثيف الكالسيوم فى عظام الجنين التى تتكون فى الثلاثة أشهر الأخيرة من الحمل، كما أنه يحتوى على البروتين الذى تحتاجه الأم فى هذه الفترة، "ألف ملليجرام من الكالسيوم يوميا"، موضحا أن الأم التى لا تهتم بتناول الألبان فإن مولودها يكون أصغر حجما وأقل مقاومة من قبل جهازه المناعى.

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