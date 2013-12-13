بالصور| أنغام تشيد بقوة "ستار أكاديمي".. وتحية خاصة لـ"وردة الجزائرية"

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 13-12-2013 12:42

تألقت ضيفة البرايم الثاني العشر النجمة المصريّة أنغام على المسرح بأغنياتها الجديدة، "ما حدّش يحاسبني" مع زينب، "في وحدة بتحبّك" مع رنا، وقدّمت منفردة أغنية "يا سلام".

أنغام أثنت على أداء الطلاّب، مشيدة بقوّة برنامج "ستار أكاديمي" في صقل المواهب الغنائيّة.

وبأغاني الغزل المحبّبة على قلب جمهوره، أشعل الفنان جو أشقر المسرح، مقدّما أغنيته الجديدة "شو لبقلك هالفستان"، كما غنّى مع عبدالله "كنت بالسهرة"، ومع جان "كذّابة".

صاحبة الحنجرة الماسيّة المطربة الكبيرة الراحلة وردة الجزائريّة كانت عنوان المحطّة التكريميّة الأسبوعيّة في سهرات ستار أكاديمي، وهذه المرّة مع رنا وزينب وأغنيتي "قلبي سعيد" و"حرّمت أحبّك"، فيما كانت أجمل صور الراحلة تزّين شاشات المسرح.

إطلالات منفردة للطلاب أيضا، منها إطلالة سكينة بالون الغربي وأغنية "Someone like you"، وعبدالله باللون الخليجي وأغنية "ذهب ذهب"، وجان باللبناني وأغنية "يا ضللي يا روحي".

بينما كان الطلاّب الستّة يتنزّهون على كورنيش بيروت، وتحت سمائها الصافية، في لوحة استعراضيّة إحتفاليّة عكست أجواء الفرح بعدم وقوف أيّ منهم في دائرة الخطر لهذا الأسبوع، تلبّدت الغيوم على خشبة مسرح "ستار أكاديمي"، بعدما أطلّت "ملكة دائرة الخطر" درّة لمواجهة رئيسة الأكاديميّة كلوديا مرشيليان وقرارها بإعفاء الطلاّب من الإيفال والتسميات، تمهيدا للمرحلة الحاسمة في البرنامج.

وتوعّدت درّة الطلاّب كما رئيسة الأكاديميّة بالثأر، مع اقتراب موعد الإيفال المقبل.

الطلاب كانوا قدّموا أيضا لوحة لدرّة غنّوا فيها "العرس" بطولة عبدالله، "غلطت بحقّك" مع جان، "بقولولي توبي" مع رنا، و"جرالي إيه" مع محمود.

ومن مملكة درّة الى مملكة "إسكندر المقدوني" ضمن لوحة ساحرة قدّمها محمود على أنغام أغنية "هل عندك شكّ".

ومع انتهاء البرايم الثاني عشر، أربع سهرات تفصلنا عن معرفة هويّة الطالب الذي سيلمع نجمه، وسيُتوّج الفائز باللقب للموسم التاسع.