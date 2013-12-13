بالأغلبية.. لجنة استشارية تعتمد عقارا جديدا لعلاج السكري بعد رفضه من قبل

كتب : رويترز الجمعة 13-12-2013 15:52

اعتمد خبراء أمريكيون في مجال الصحة عقارًا جديدًا لعلاج داء السكري تنتجه شركتا "بريستول-مايرز سكويب" و"أسترازينيكا"، وذلك بعد عامين من رفضه من جانب جهات رقابية على الأدوية بسبب مخاوف على صحة المرضى.

كانت لجنة استشارية تابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف. دي. إيه) قد وافقت أمس بأغلبية كاسحة، بواقع 13 صوتًا مقابل صوت واحد، على التوصية بالموافقة على عقار "داباجليفلوزين"، قائلة إن فوائده تفوق مضاره.

وفي اقتراع آخر جاء بأغلبية عشرة أصوات ومعارضة أربعة أصوات توصلت اللجنة الاستشارية إلى أن العقار يبدو أنه يتوافق واحتياطات السلامة الخاصة بأمراض القلب والأوعية.

كانت إدارة الأغذية والعقاقير قد رفضت هذا العقار في يناير عام 2012 بعد أن قالت لجنة استشارية طبية سابقة إن البيانات الإكلينيكية لم تتضمن تأكيدات كافية بشأن مدى أثره في الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وأشاع قرار اللجنة الأخير الارتياح لدى شركتي إنتاج المستحضرات الطبية، وسيسهم في تعزيز توقعات التحاليل الخاصة بالعقار.

ويثبط العقار الجديد -الذي يباع في أوروبا بالفعل تحت اسم "فوركسيجا"- عمل بروتين "إس. جي. إل. تي2" الذي يعمل بصورة مستقلة عن الإنسولين لخفض سكر الدم، ومن خلال منع الكلى من إعادة امتصاص سكر الدم ينشط العقار عملية التخلص من الجلوكوز من خلال البول.

ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط مبيعات عقار داباجليفلوزين عالميًا 806 ملايين دولار عام 2019 وفقًا لتقديرات قامت بجمعها شركة تومسون رويترز فارما.

يذكر أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية عادة ما تلتزم بنصيحة لجانها الاستشارية، إلا أنها غير ملزمة بذلك.