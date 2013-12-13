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غدا.. أمين "القومي للمرأة" تشهد إطلاق دراسات عن العنف القائم على أساس النوع بلبنان

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غدا.. أمين "القومي للمرأة" تشهد إطلاق دراسات عن العنف القائم على أساس النوع بلبنان غدا.. أمين "القومي للمرأة" تشهد إطلاق دراسات عن العنف القائم على أساس النوع بلبنان

كتب : أ ش أ منذ 27 دقيقة

تشارك السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومي للمرأة، غدًا، في اللقاء الذي تنظّمه الأمانة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ببيت الأمم المتحدة، ببيروت بالجمهورية اللبنانية، لإطلاق دراسات حول العنف القائم على أساس النوع.

ومن المقرر أن يتضمن الحضور تمثيلاً على مستوى عالٍ من الوزارات المعنية في المنطقة العربية، والآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، السفارات والبعثات الدبلوماسية، ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظّمات الدولية، بالإضافة إلى حشد من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين.

ويتخلل اللقاء إطلاق ثلاث دراسات تتناول جوانب من أشكال العنف ضد النساء أعدتها شعبة مركز المرأة في الإسكوا، وهي :"الإتجار بالنساء والأطفال في المنطقة العربية.. المنظور الإقليمي" و"الجهود المتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة في منطقة الإسكوا"، التي تم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسة أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى دراسة أخرى بعنوان "مكافحة العنف المنزلي ضد النساء.. سياسات عامة لتمكين المرأة في المنطقة العربية"، والتي تم إعدادها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة

بين الجنسين وتمكين المرأة.

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