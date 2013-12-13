فان بيرسي يغيب شهرا عن مانشستر يونايتد

تعرض روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد للإصابة في الفخذ مما يجعله يغيب شهرا.

وأكد ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد إصابة اللاعب، وذلك خلال تنفيذه الركلة الركنية التي سجل منها فيل جونز هدف الشياطين الحمر في شاختار بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وقال مويس في تصريحات نشرتها شبكة (سكاي سبورتس) الجمعة: "روبن فان بيرسي سيغيب عنا لمدة شهر".

وأضاف "هذا سوء حظ، لأنه بالنظر لأرقام خط الهجوم المكون من (واين) روني وفان بيرسي ستجده رائع، وسنفتقد أحد هذا الثنائي القوي".

ويعاني يونايتد من عدة إصابات أبرزها مروان فيللاني ومايكل كاريك، وانضم إليهم فان بيرسي.

واختتم مويس "هذه صدمة قوية بالنسبة لنا".

وبذلك يتأكد غياب الهداف الهولندي عن ثماني مواجهات هامة منهم لقاء في كأس الرابطة، وكأس إنجلترا، وأبرزهم مواجهة توتنام هوتسبر مطلع يناير 2014.

في حين من الممكن لحاقه بلقاء تشيلسي يوم 19 يناير بالجولة 22 من الدوري الإنجليزي.