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فرنسا تفرض ضريبة الـ75% على موناكو .. والأندية تهدد بالإضراب

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فرنسا تفرض ضريبة الـ75% على موناكو .. والأندية تهدد بالإضراب فرنسا تفرض ضريبة الـ75% على موناكو .. والأندية تهدد بالإضراب

باريس، (إفي): سيتوجب على فريق موناكو دفع نفس الضرائب عن لاعبيه مثل باقي الأندية الفرنسية لكرة القدم، وذلك بعدما قرر البرلمان الفرنسي تطبيق الضريبة الـ75% التي تفرض على من يتجاوز راتبهم مليون يورو على الأندية الأجنبية التابعة للاتحاد الفرنسي.

وكان موناكو لا يقوم بدفع الرواتب رغم أنه يلعب في الدوري الفرنسي، ما أثار شكاوي باقي الأندية، حيث أنه كان في إمكانه دفع رواتب أعلى وضم لاعبين أهم بسبب ضرائبه المنخفضة.

واعتبارا من العام المقبل سيكون على موناكو أن يدفع نفس الضرائب التي تدفعها الأندية الفرنسية.

وتسببت ضريبة الـ75% في صراع بين وقطاع كرة القدم، وصل إلى تهديد الأندية بالإضراب، الذي سيكون الأول منذ عام 1972.

وكان من المقرر أن يقام الإضراب في أول نوفمبر الماضي، إلا أن الأندية قررت تأجيله للتفاوض مع الحكومة.

وبحسب رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم للمحترفين، فبالإضافة إلى موناكو يكون على 13 ناديا أخرى دفع هذه الضريبة التي ستكلف كرة القدم الفرنسية نحو 44 مليون يورو.

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