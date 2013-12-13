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السيول تجتاح جنوب سيناء واستمرار غلق طريق القاهرة – شرم الشيخ

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السيول تجتاح جنوب سيناء واستمرار غلق طريق القاهرة – شرم الشيخ السيول تجتاح جنوب سيناء واستمرار غلق طريق القاهرة – شرم الشيخ

اجتاحت سيول قوية ومتوسطة بعض أودية محافظة جنوب سيناء فى مدن رأس سدر وأبو زنيمة، وتم قطع الطريق الدولى الرابط بين القاهرة ونفق الشهيد أحمد حمدى فى مناطق متفرقة فى وادى غرندل ووادى تال.

وقال حمدى عبد العليم، رئيس مدينة أبو زنيمة فى اتصال هاتفى منذ قليل، إنه متواجد داخل سيل وادى غرندل وهو سيل قوى ويتم مراقبته حتى لا يصل إلى مصنع الجبس القريب من الوادى.

وأضاف عبد العليم أن السيول ضربت أودية الطيبة وهى شديدة، كما ضربت السيول أودية تال والحمر والوسيط وتم إعلان حالة الطوارئ.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء واللواء محمود الحفناوى، مدير الأمن وعلى الفور تم إيقاف جميع المركبات المارة على الطريق الدولى.

من ناحية أخرى استمر إغلاق الطريق الدولى القاهرة شرم الشيخ حتى إشعار آخر، وقال اللواء عادل كساب، مدير إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، إن الطريق مغلق حتى غدا السبت، وتحسن الأحوال الجوية، ومنعت الأكمنة فى الطور وعيون موسى أية مركبات أو حافلات سياحية من المرور نتيجة لوجود سيول على الطريق.

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مصر 365