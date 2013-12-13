فوز طبيبين بمقعدي نقابة الأطباء الفرعية فوق السن بالتزكية بالأقصر

قالت الدكتورة مي بهجت رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية للأطباء بالأقصر أن مقعدي النقابة الفرعية فوق السن حسما لصالح الدكتور هشام صبرى البنا، ومحمود عبد الوهاب الطهطاوى بالتزكية حيث لم يترشح سواهما علي المقعدين .

وأكدت بهجت علي أن الأطباء صوتوا في 4 ورقات اقتراع الأولى لاختيار أعضاء النقابة العامة فوق السن، والثانية للنقابة العامة تحت السن، والثالثة لاختيار ممثلي المناطق بالنقابة العامة، والرابعة لاختيار أعضاء مجلس النقابة الفرعية تحت السن.

كانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة الأقصر ، التي عقدت، الجمعة، بمقر النقابة الفرعية بالمحافظة إقبالًا متوسطًا .