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مرسي يصلي الجمعة منفردًا.. وتخصيص ملحق بزنزانته للتريض

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مرسي يصلي الجمعة منفردًا.. وتخصيص ملحق بزنزانته للتريض مرسي يصلي الجمعة منفردًا.. وتخصيص ملحق بزنزانته للتريض
أدى الرئيس المعزول، محمد مرسي، صلاة الجمعة منفردا بسجن برج العرب، بمعزل عن باقي المساجين، صاحبه خلالها 8 ضباط في مكان ملحق بزنزانته مخصص للصلاة.وقال مصدر أمني لـ«المصري اليوم» إن «مرسي لم يصل بمسجد السجن لدواع أمنية، وإنه تم تخصيص مكان له بجوار زنزانته لأداء الصلاة والتريض»، مشيرا إلى أن «وزارة الداخلية استعانت بواعظ من الأوقاف لأداء الخطبة التي استمرت 20 دقيقة».وأضاف «المصدر» أنه «تمت إعادة مرسي لزنزانته عقب أدائه الصلاة طبقا لقواعد السجون التي تنص على أن السجون لا تفتح إلا وقت الصلاة فقط ليتم إغلاقها حتى السبت».

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