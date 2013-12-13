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الاتحاد الأفريقي يوافق على زيادة قواته في أفريقيا الوسطى

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الاتحاد الأفريقي يوافق على زيادة قواته في أفريقيا الوسطى الاتحاد الأفريقي يوافق على زيادة قواته في أفريقيا الوسطى
قال مسؤول كبير في الاتحاد الأفريقي، الجمعة، إن الاتحاد وافق على زيادة القوة الأفريقية، التي يجري نشرها في أفريقيا الوسطى إلى 6000 جندي بدلًا من 2500 جندي.وأضاف المسؤول: «قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد هو تفويضنا بزيادة القوة، ويمكن أن نصل إلى 6000 وفقًا للاحتياجات».وبدأت الولايات المتحدة في نقل قوات من بوروندي جوًا إلى أفريقيا الوسطى، هذا الأسبوع، لمساعدة القوات الأفريقية والفرنسية على منع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.وتنضم قوات بوروندي إلى قوة حفظ السلام الأفريقية، التي تحاول احتواء العنف في أفريقيا الوسطى، الذي قتل أكثر من 500 شخص خلال أسبوع.كما عززت فرنسا أيضا قواتها في مستعمرتها السابقة، وقتل جنديان فرنسيان هناك، الأسبوع الجاري.

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