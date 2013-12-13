“الصقر” وفيرجسون أبرز المعتزلين خلال 2013

تقرير: محمد خالد محمد

خلال عام 2013 وضع بعض نجوم كرة القدم حدًا لمسيراتهم في الملاعب، بعد تحقيق إنجازات مع فرقهم ومُنتخباتهم الوطنية، هؤلاء اللاعبون منهم من لم يسمح له سنّه في البقاء وأخرين قرروا الإعتزال لعدم تأهل منتخبات بلادهم لمونديال البرازيل وصعوبة لحاقهم بالمونديال القادم بروسيا لكبر سنهم.

من خلال هذا التقرير سنلقي الضوء بإيجاز على هؤلاء اللاعبين وأبرز ما قدموه خلال مسيراتهم الكروية.

1- ديفيد بيكهام

بيكهام القائد السابق لمنتخب إنجلترا، والذي أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة حتى وصل من العمر إلى 38 عامًا.

نشأ بيكهام في مانشستر يونايتد تحت إشراف المدير الفني الاسكتلندي أليكس فيرغسون، الذي أعلن اعتزاله خلال هذا العام أيضًا، ثم انتقل إلى ريال مدريد الإسباني ودافع أيضا عن ألوان ميلان الإيطالي ولوس أنجليس جالاكسي الأميركي قبل أن يختتم مشواره رفقة فريقة العاصمة الفرنسية “باريس سان جيرمان”.

وفضلًا عن شهرته كلاعب، اشتهر بيكهام من خلال زواجه بفيكتوريا إحدى عضوات فرقة “سبايس جيرلز” سابقًا.

وكون الفتى الأشقر سجلًا لا بأس به خلال مسيرته التي بدأت عام 1992 حيث أحرز دوري أبطال أوروبا مرة واحدة وبطولة الدوري الإنجليزي 6 مرات وكأس إنجلترا مرتين والدوري الإسباني مرة واحدة، والدوري الأميركي للمحترفين مرتين.

ودافع بيكهام عن ألوان المنتخب الإنجليزي في 115 مباراة اعتبارًا من 1996، وشارك في 3 كؤوس عالم وسجل 17 هدفا دوليًا.

2- مايكل بالاك

بالاك يعد واحدًا من بين أكثر الهدافين في تاريخ منتخب بلاده، واشتهر بالاك بارتداء القميص رقم “13″ في جميع الفرق التي لعب لها فيما عدا ظهوره مع فريق كايزرسلوترن.

بدأ مايكل بالاك مسيرته الكروية مع فريق كايزر سلاوترن، واستطاع أن يحقق معه لقب الدوري الألماني قبل أن ينتقل لباير ليفركوزن ويسطع نجمه ليخطفه الزعيم البافاري بايرن ميونيخ لتبدأ الموهبة في التوهج وتحقيق البطولات المحلية منها والقارية، لينتقل بعد ذلك إلى تشيلسي ويحقق معهم لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي في أول موسم له في إنجلترا، وفي مايو من عام 2010 قرر النجم الألماني العودة لنادي باير ليفركوزن ويختتم مشواره فيه.

وعلى الصعيد الدولي لعب بالاك “98″ مباراة دولية كان أبرزها قيادته لمنتخب المانشافت إلى نهائي كأس العالم 2002 أمام البرازيل وقبل نهائي كأس العالم أمام إيطاليا ونهائي يورو 2008 أمام إسبانيا، وانتهوا جميعًا دون حصول المُنتخب الألماني على أي لقب قاري.

اختاره الأسطورة البرازيلية بيليه ضمن قائمة أفضل 125 لاعب كرة قدم “حي”، كما حصل على جائزة أفضل لاعب وسط في الاتحاد الأوروبي لسنة 2002، وفاز بالاك بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في ألمانيا ثلاث مرات وذلك في 2002، 2003، 2005.

3- أليساندرو نيستا

أعلن المُدافع الدولي الإيطالي السابق، أليساندرو نيستا، اعتزاله اللعب بعد أسبوع واحد فقط من نهاية موسم فريقه إمباكت مونتريال الكندي في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وكان نيستا قد بدأ مسيرته مع لاتسيو عام 1993 وتوج معه بلقب الدوري عام 2000، ثم انضم إلى ميلان عام 2002، وتوج معه بألقاب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2003 و2007، وبطولة إيطاليا مرتين عامي 2004 و2011.

وخاض قلب الدفاع 417 مباراة في الدوري الإيطالي، و101 مباراة في دوري أبطال أوروبا، و78 مباراة مع منتخب إيطاليا، وتوج مع الأخير بلقب كأس العالم عام 2006.

4- الدراج البريطاني كريس هوى

أعلن الدراج كريس هوي، أهم رياضي أولمبي في بريطانيا، اعتزاله اللعب بشكل رسمي بعد مسيرة طويلة مليئة بالعديد من الميداليات والبطولات.

أنهى هوي صاحب الـ “37 عامًا” مسيرة رياضية عمرها 18 عامًا، حصد خلالها 6 ميداليات ذهبية أولمبية و11 بطولة للعالم في سباقات الدراجات داخل الصالات، وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة الاسكتلندية إدنبره.

وكان هوي – الذي منح في وقت سابق لقب “سير” – توقف عن ممارسة رياضة الدراجات بشكل احترافي منذ أولمبياد لندن 2012، حين كان في “مهلة لتدبر مستقبله” حسب تعبيره.

وقال هوي في المؤتمر الصحفي المحدد لاعتزاله ”لم يكن قرار الاعتزال سهلًا، لكنني أعلم أن الوقت حان لذلك”.

5- أحمد حسام “ميدو”

أعلن لاعب كرة القدم المصري أحمد حسام “ميدو” اعتزال اللعب بشكل مفاجئ على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ودوّن المهاجم الدولي السابق على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “أعلن اعتزالي لعب كرة القدم نهائيا. أشكر كل من ساندني خلال مشواري خاصة جمهور بلدي العظيم”.

وفي الموسم المنصرم، فسخ ميدو صاحب الـ 30 عامًا تعاقده مع ناديه الأخير بارنسلي الذي ينافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي ليصبح لاعبًا حرًا، لكن فشل في إقناع أندية أخرى بضمه، ما دفعه للاعتزال.

وعانى ميدو من مشاكل بدنية في الأعوام الأخيرة بسبب زيادة وزنه، ما حال دون عودته إلى مستواه الجيد الذي ظهر به في انطلاقته.

وبدأ ميدو مشواره في مصر مع الزمالك، قبل أن ينطلق في تجارب أوروبية كثيرة أهمها أياكس أمستردام الهولندي ومرسيليا الفرنسي وروما الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويمتلك ميدو سجلًا دوليًا به 51 مباراة و19 هدفا، كما ساهم مع “الفراعنة” في الفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 2006 التي استضافتها مصر.

6- أحمد حسن

جاء قرار اعتزال أحمد حسن مُفاجئًا للجماهير المصرية ولأحمد حسن شخصيًا، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بتعيينه مديرًا للمنتخب المصري في الجهاز الفني الجديد بقيادة شوقي غريب، مما يتعارض مع لعبه لصالح نادي الزمالك.

وحصل أحمد حسن مؤخرًا على لقب “عميد لاعبي العالم”، وذلك بعد تمثيله للمنتخب المصري خلال 184 مباراة دولية، وهو ما جعله صاحب أكبر عدد مباريات مع منتخب بلاده.

فاز “الصقر” مع المُنتخب المصري بلقب كأس الأمم الأفريقية 4 مرات أعوام 1998، 2006، 2008 ،2010.

وعلى مستوى الأندية لعب حسن لأسوان ثم الإسماعيلي قبل أن يخوض رحلة احترافية في تركيا مع كوجالي ودينزلي سبور وبيشكتاش ثم ينتقل لأندرلخت البلجيكي ومنه إلى الأهلي المصري ثم الزمالك.

خلال هذه الرحلة الإحترافية فاز حسن بكأس تركيا عام 2006 مع فريق بشيكتاش، وبعد انتقاله للدوري البلجيكي حقق الصقر بطولة الدوري البلجيكي، وكأس بلجيكا موسم، وكأس السوبر البلجيكي موسم.

كما حق مع الأهلي لقب الدوري العام المصري موسم.. ولقب كأس السوبر المصري.. ودوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.

بالإضافة للقب كأس مصر مع الإسماعيلي والزمالك أعوام 1997 و2013 على الترتيب.

7- بول سكولز

أعلن لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول سكولز، اعتزاله اللعب نهائيًا بنهاية الموسم المنقضي، ليسدل الستار على مشوار طويل ملئ بالإنجازات للدولي الإنجليزي.

وتعتبر هذه هى المرة الثانية التي يعلن فيها سكولز اعتزاله بعد أن ابتعد عام 2011، ليشغل مركزًا في الجهاز التدريبي للفريق قبل أن يعود للمشاركة كلاعب في يناير من العام الماضي بعد طلب من المدير الفني أليكس فيرجسون بسبب النقص الحاد في صفوف مانشستر يونايتد في ذلك المركز.

ولم يلعب سكولز، المولود في سالفورد شمالي مانشستر، سوى في فريق مانشستر يونايتد طوال مسيرته، وقد خاض معه 716 مباراة سجل فيها 155 هدفًا.

وتوج سكولز مع الفريق بطلًا للدوري 11 مرة، فضلًا عن لقب الكأس 3 مرات، وكأس الرابطة مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرتين أيضًا، كما خاض سكولز 66 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا سجل فيها 14 هدفًا.

8- جينارو جاتوزو

أحد قائدي المُنتخب الإيطالي ونادي إيه سي ميلان، كانت بدايته مع نادي بيرودجا في عام 1994، وفي يونيو من عام 1997 انتقل إلى نادي رينجرز الأسكتلندي، وقد حاز على إعجاب جماهير النادي بسبب روحه القتالية العالية، ثم قرر جاتوزو العودة لإيطاليا وانتقل إلى نادي سالرنيتانا بملبغ وقدره ثلاثه ملايين جنيه استرليني في عام 1998، وفي عام 1999، انتقل إلى نادي إيه سي ميلان بعد أن قدم له عرض بثمانية ملايين جنيه استرليني، لتنفتح أبواب المجد مع العملاق الإيطالي ويحقق العديد من الألقاب المحلية منها والقارية.

وعلى الصعيد الدولي شارك جاتوزو مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية عام 2000، و كأس العالم لكرة القدم عام 2002، وبطولة الأمم الأوروبية عام 2004، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 وكان أحد اللاعبين المؤثرين في تتويج إيطاليا باللقب، وبطولة الأمم الأوروبية عام 2008، وكأس القارات عام 2009 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2010.

9- السير أليكس فيرجسون

جاء قرار إعتزال شيخ المُدربين السير أليكس فيرجسون مُحبطًا لجماهير مانشستر يونايتد بعد 27 عامًا من المجد وتحقيق الألقاب، حيث تولى السير أليكس فيرجسون تدريب فريق مانشستر يونايتد يوم 6 نوفمبر 1986، خلفًا لرون أتكينسون، وذلك بعد أن حقق نجاحات مبهرة رفقة فريق أبردين الاسكتلندي وقاده للفوز بـ7 بطولا محلية منها 3 للدوري و4 للكأس، ولقبين قاريين “كأس الكؤوس الأوروبية، وكأس السوبر الأوروبي”.

فيرجسون استطاع رفقة مانشستر يونايتد من تحقيق 35 بطولة خلال 27 عام منها لقب الدوري الإنجليزي 13 مرة من أصل 20 لقب أحرزهم الشياطين الحمر طوار تاريخهم، كما استطاع تحقيق لقب كأس إنجلترا 5 مرات، بالإضافة لكأس الإتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الدرع الخيرية 9 مرات.

وعلى الصعيد القاري حقق فيرجسون مع مانشستر يونايتد لقب دوري أبطال أوروبا مرتين مواسم 1998/1999 بعد التغلب على بايرن ميونيخ الألماني بهدفين مقابل هدف بعد أن كان متأخر حتي الدقائق الأخيرة بهدف، و2007 / 2008 بعدما تغلب على تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح.

كما استطاع فيرجسون قيادة مانشستر يونايتد لتحقيق لقب كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1990/1991، وكأس السوبر الأوروبي موسم 1991/1992

بالإضافة لبطولة كأس العالم للأندية مرتين موسم 1999 – 2008.

10- محمد أبو تريكة

محمد أبو تريكة أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية، قرر أن يعتزل اللعب نهائيًا بانتهاء كأس العالم للأندية بالمغرب والذي إنطلق منذ أيام قليلة وسينتهي بعد إسبوعين.

أبو تريكة كان قد اتخذ قرارًا بالإعتزال بعد توديع مصر للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل أمام غانا بنتيجة كبيرة “6-1″، حيث أعلن على حسابه الشخصي على “تويتر” أن مونديال الأندية هو أخر مُنافسة سيخوضها ومن ثم سيعتزل اللعب نهائيًا.

ويحاول البعض خلال هذه الأيام إثناء أبو تريكة عن قرار الإعتزال، حيث إنه قادر على العطاء لسنين أخرى قادمة.

حقق أبو تريكة خلال تاريخه الحافل لقب بطولة الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري 3 مرات أعوام 2006 ،2008 ،2010.

ومع النادي الأهلي استطاع أبو تريكة قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري المصري 7 مرات على التوالي ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات، وكأس السوبر الإفريقي 4 مرات، وكأس السوبر المصري 5 مرات، بالإضافة إلي برونزية كأس العالم للأندية عام 2006.