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إحباط تهريب 3 ألاف قرص مخدر بعلب “شاي” بالمطار

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إحباط تهريب 3 ألاف قرص مخدر بعلب “شاي” بالمطار إحباط تهريب 3 ألاف قرص مخدر بعلب “شاي” بالمطار

مطار القاهرة – أرشيفية

أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة محاولة تهريب 3 ألاف قرص مخدر “ترامادول” مع راكب مصري اخفاها داخل علب “شاي” أثناء سفره إلي قبرص بالمطار لتضليل رجال الشرطة وبيع الأقراص المخدرة هناك وتحقيق أرباح .

اشتبه الأمين محمد جاد علي جهاز كشف الحقائب في حقيبة الراكب (إسحاق .ز) المسافر علي الطائرة المصرية المتجهة إلي لارناكا , بفتح الحقيبة أمام المقدم مصطفي زايد و العقيد عماد أنور مشرف التامين , عثر علي 300 شريط ترامادول بداخل علب “شاي” , امر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار بتحرير محضر بالواقعة وإلغاء سفر الراكب واحالته إلي النيابة لحيازته أقراص مخدرة .

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