' فيفا رونالدو ' موقع كريستيانو للتواصل مع جمهوره

مدريد (إفي): أطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني موقع تواصل اجتماعي باللغة الإنجليزية خاص بجمهوره من مختلف أنحاء العالم، يسمح لهم بالتواصل فيما بينهم.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة أن كريستيانو دشن الموقع أمس الخميس وهو (vivaronaldo.com)، والذي سيتيح الفرصة لمعجبيه لمعرفة أحدث الأخبار المتعلقة به.

ويمكن الدخول إلى الموقع بشكل مجاني كما يسمح بتحميله على الهواتف المحمولة عبر تطبيقات المحمول، وسيقدم فرصة لعشاق النجم البرتغالي لمتابعة بث مباشر للمباريات التي يشارك فيها.

كما يقدم الموقع مسابقات يمكن للفائزين بها الحصول على عدة جوائز من بينها قميص موقع من كريستيانو بجانب تذاكر مجانية للمباريات التي يخوضها.

وبإمكان الجمهور أيضا التفاعل عبر الموقع وتبادل الصور وأشرطة الفيديو وتوجيه رسائل لكريستيانو، الذي بلغ عدد معجبيه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" 67 مليون شخص بجانب 23 مليون على "تويتر".

وعلق كريستيانو على تدشين الموقع قائلا: "إنها خبرة فريدة من نوعها أقدمها للمعجبين من مختلف أنحاء العالم"، مبينا أن الموقع يسمح بالتفاعل بينه وبين الجمهور عبر الشبكة العنكبوتية.