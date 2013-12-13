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برشلونة بدون ظهيريه أمام فياريال

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برشلونة بدون ظهيريه أمام فياريال برشلونة بدون ظهيريه أمام فياريال

برشلونة (إسبانيا)، (إفي): يغيب البرازيلي داني ألفيش عن المباراة التي سيخوضها فريقه برشلونة غدا السبت أمام فياريال في الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يضم الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو مدرب البرسا، الظهير البرازيلي إلى قائمة لقاء الغد لأنه لا يزال يواصل تعافيه من إصابته في عضلة الساق اليمنى.

ولم يشارك ألفيش في مران البرسا اليوم، حيث أجرى مرانا منفردا، بينما سيغيب عن مباراة فياريال أيضا أدريانو بسبب تراكم البطاقات الحمراء.

وضمت قائمة البرسا للقاء الغد 18 لاعبا هم: خوسيه بنتو، وأولازابال، ومارتين مونتويا، وجيرارد بيكيه، وسيسك فابريجاس، وكارليس بويول، وتشافي هرنانديز، وبدرو، وأندريس إنييستا، وأليكسيس سانشيز، ونيمار، وخابيير ماسكيرانو، ومارك بارترا، وسرجيو بوسكيتس، وسونج، وجوردي ألبا، وتيلو، وسرخيو روبرتو.

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