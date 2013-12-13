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البرازيلي سيلفا: ثنائية إبرا-كافاني أقوى من ميسي-نيمار

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البرازيلي سيلفا: ثنائية إبرا-كافاني أقوى من ميسي-نيمار البرازيلي سيلفا: ثنائية إبرا-كافاني أقوى من ميسي-نيمار

يرى تياجو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان أن زلاتان إبراهيموفيتش وإدينسون كافاني نجما هجوم الفريق الفرنسي يمثلان أقوى ثنائي في العالم حاليا.

وقال سيلفا في تصريحات لصحيفة (لوكيب) الفرنسية يوم الجمعة: "المقارنة صعبة في الحقيقة بين (ليونيل) ميسي ونيمار مع إبرا-كافاني، لأنهم جميعا أصدقائي".

ولكن استدرك "عندما يلعب كافاني وإبرا سويا بانتظام بالطبع يشكلان قوة هجومية ضاربة وهم الأفضل في العالم حاليا".

وتابع "ولكن ميسي مصاب الآن، وافتقد ثنائيته مع نيمار وهذا ما يرجح كفة إبرا وكافاني".

ويغيب ليونيل ميسي عن برشلونة بسبب مشاكل عضلية حرمت فريقه من جهوده.

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