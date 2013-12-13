غضب بين الناخبين فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة الفرعية لأطباءالإسكندرية

أقامت النقابة الفرعية لأطباء الإسكندرية اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفى، حيث يتنافس قائمتان، الأولى تضم الناخبين المستقلين والثانية تضم الناخبين المنتمين لجماعة الإخوان.

وقد شهدت الانتخابات حالة من الغضب بين الناخبين وخاصة الأقباط وذلك لعدم وجود أسمائهم وأسماء العديد من الأطباء المعروف توجهم الانتخابى المعادى للإخوان فى الكشوفات الورادة من النقابة العامة.

> وأشار الدكتور هشام عبد الحميد، مدير مركز الدعم القانونى فى نقابة أطباء الاسكندرية، إلى أن إقبال الأطباء جيد جداً رغم سوء الأحوال الجوية، إلا اننا فوجئنا بوجود عدد كبير من الأطباء أسمائهم غير موجوده بالكشوفات الورادة من النقابه العامه، مما يعنى حرمانهم من حق التصويت، ونوه دكتور هشام إلى أن الغالبية العظمى من الأسماء هم من الاطباء الأقباط والمعروف توجهم الانتخابى ضد الإخوان.

> وأضاف أن قائمة الأطباء المستقلين تضم أكثر من 15 سنة قيد كل من”محمد زيدان – محمد فريد حمدى – منال الفقى”، ثانياً أقل من 15 سنة قيد كل من “أحمد نزية أبو راس – محمد سعد محمد – ومحمود حميدة”، فيما يتنافس على قائمة ”أطباء من أجل مصر ” المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين أكثر من 15 سنة قيد كل من”أمين دويدار، مجدى عبد الستار، دكتور إيمان عبد الرازق ” و”أقل من 15 سنة قيد كل من”نهى قاسم – علاء حبشى ورجب صديق”.