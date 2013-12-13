وزير الطيران: وفد البنك الدولي يصل الأحد لتمويل مشروعات المرحلة المقبلة

يصل مطار القاهرة الدولي يوم الاحد القادم وفد من البنك الدولى للإنشاء فى زيارة تستغرق 4 أيام يلتقى خلالها بوزير الطيران المدنى المهندس عبد العزيز فاضل وقيادات الوزارة لبحث مشاركة البنك فى تمويل مشروعات جديدة فى مختلف القطاعات والتى من بينها المبنى الجديد بمطار شرم الشيخ ومبنى مطار برج العرب و”هنجر” دهان الطائرات ومشروع الاقمار الصناعية لاطلاق قمر صناعى بتكلفة ٣ مليار جنية ومتابعة العمل بالمبنى رقم “2″ الممول من البنك الدولى ، يقوم البنك الدولى بالمتابعة المستمرة لمشروع المبنى كل 3 شهور .. صرح بذلك المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى .

قال فاضل في تصريحات له اليوم الجمعة ان وفد البنك الدولي يضم مجموعه من الخبراء والمتخصصين فى انشاء وإدارة وتطوير المطارات والنقل وتكنولوجيا المعلومات ويعقد عدد من اللقاءات يتم خلالها بحث مساهمته فى تطوير اجهزة سلطة الطيران المدنى وتكنولوجيا المعلومات وعدد من المشروعات الآخري بالقطاع .

أضاف وزير الطيران أن الزيارة تؤكد ثقة البنك الدولى فى المشروعات التى تم إنجازها بمساهمة البنك مثل مبنى ركاب رقم “3″ بمطار القاهرة ومطار شرم الشيخ بالاضافة إلى المشروعات التى تجرى حاليا مثل تطوير مبني ركاب “2″ بمطار القاهرة الذي يتم الانتهاء منه فى عام ٢٠١٥ لزيادة إطلاقه الاستيعابية من3.5 الى 7.5 مليون راكب سنويا بمساهمه من البنك بلغت ٢٨٠ مليون دولار .

> أوضح فاضل أن كافة المشروعات بقطاع الطيران يتم تمويلها ذاتيا دون اى أعباء على الدولة وأن البنوك العالمية والمحلية تتسابق على إقراض وتمويل مشروعات الطيران نتيجة الثقة فى المركز المالي والالتزام بسداد القروض فى موعدها ، رغم الازمة المالية لانخفاض الحركة .

وعن استمرار الشركة التركية فى العمل فى المبنى رقم “2″ قال وزير الطيران بانه يجب احترام العقود بصرف النظر عن الاحوال السياسية , بخلاف ان اخلال اى طرف بالتعاقد يعرضة لعقوبات وغرامات جزائية بجانب ان المشروع ممول من جانب البنك الدولى ويخضع لاشرافه , واحد اهداف الزيارة الحالية لوفد البنك متابعة العمل بالمبنى .