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أهالي الشرقية يشيعون جثمان شهيد معسكر الأمن المركزي

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أهالي الشرقية يشيعون جثمان شهيد معسكر الأمن المركزي أهالي الشرقية يشيعون جثمان شهيد معسكر الأمن المركزي

ارشيفية

شهدت قرية الاخيوة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حالة من الحزن والاسى،  اثناء تشييع جثمان المجند” حسن حمدى موسى ” 23 سنه ، الذى لقى مصرعه امس الخميس فى انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع بمعسكر قوات الامن المركزى بالاسماعيلية اثناء تواجده فى مكان عمله المكلف به .

وخرج الجثمان فى جنازة عسكرية من منزل القرية وسط الهتافات التى تعالت من اصدقاءه ” ياشهيد ارتاح ارتاح , واحنا نكمل الكفاح ” ، مطالبين الاجهزة الامنية بالقضاء على الارهابيين الذين باتوا يهددوا امن الوطن .

وشارك فى تشييع الجثمان عدد من القيادات الامنية بمديرية امن الشرقية ،  وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

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