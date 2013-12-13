أهالي الشرقية يشيعون جثمان شهيد معسكر الأمن المركزي

شهدت قرية الاخيوة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، حالة من الحزن والاسى، اثناء تشييع جثمان المجند” حسن حمدى موسى ” 23 سنه ، الذى لقى مصرعه امس الخميس فى انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع بمعسكر قوات الامن المركزى بالاسماعيلية اثناء تواجده فى مكان عمله المكلف به .

وخرج الجثمان فى جنازة عسكرية من منزل القرية وسط الهتافات التى تعالت من اصدقاءه ” ياشهيد ارتاح ارتاح , واحنا نكمل الكفاح ” ، مطالبين الاجهزة الامنية بالقضاء على الارهابيين الذين باتوا يهددوا امن الوطن .

وشارك فى تشييع الجثمان عدد من القيادات الامنية بمديرية امن الشرقية ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .