بالصور| عاصفة ثلجية نادرة تغطي منطقة القدس

كتب : رويترز منذ 36 دقيقة

غطت عاصفة ثلجية نادرة في شدتها منطقة القدس وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة اليوم، فأصابت الحياة وحركة المرور بالشلل.

وذكرت السلطات الإسرائيلية إن ثلوجا بلغ ارتفاعها 50 سنتيمترا على الأقل سقطت منذ أمس، وقال خبراء الأرصاد إن تساقط الثلوج سيستمر معظم ساعات اليوم.

وقال نير بركات رئيس بلدية القدس "خلال سنوات عمري الأربع والخمسين لا أتذكر مشهدا كهذا لا أستطيع أن أتذكر شيئا بهذا الكم".

وبينما وجهت السلطات نصائح للسكان بالبقاء في منازلهم لا يزال من المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

ووصل كيري أمس، واجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية في أحدث جولاته المكوكية الرامية إلى دفع محادثات السلام المتعثرة.

وتجاوز نطاق العاصفة الثلجية قدرة خدمات الإنقاذ في القدس وساعد الجيش الإسرائيلي الشرطة في إنقاذ مئات الأشخاص الذين حوصروا في سياراتهم على الطرق السريعة قرب القدس وتم إيواء أكثر من 500 شخص في مركز مؤتمرات بالمدينة بعد تحويله إلى مأوى مؤقت.

وقال راديو إسرائيل إنه جرى إغلاق كافة الطرق السريعة المؤدية إلى القدس لحين إشعار آخر إذ أعاق استمرار تساقط الثلوج استخدام الجرافات في رفع كتل الجليد.

وأضاف الراديو أن فروع الأشجار المتساقطة أطاحت بخطوط للكهرباء مما أدى لانقطاع التيار عن آلاف من السكان.