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وزير العمل السعودى: ترحيل العمالة المخالفة تسبب فى فراغ بسوق العمل

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وزير العمل السعودى: ترحيل العمالة المخالفة تسبب فى فراغ بسوق العمل وزير العمل السعودى: ترحيل العمالة المخالفة تسبب فى فراغ بسوق العمل

قال وزير العمل السعودى عادل فقيه، إن ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة والعمل فى المملكة، والتى بلغت أكثر من 170 ألف عامل خلال الأربعين يوما الماضية، تسبب فى فراغ فى سوق العمل.

وقال فقيه- خلال لقائه الليلة الماضية مع رؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف - إن "الفراغ الذى خلفه ترحيل العمالة المخالفة بعد حملة التصحيح، يتطلب سده بكفاءات وطنية"، مشيرا "إلى عدم جدية وانضباط الشباب السعودى فى العمل".

وأضاف أن ما يدور من حديث حول عدم انضباط الشاب السعودى قد يكون صحيحا، مؤكدا أن هذه المعضلة يجب حلها من خلال توظيفهم فى القطاع الخاص، واستيعابهم بما يخلق التنمية ويؤهل الشباب.

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية قد أعلنت، أمس الخميس، أنه تم إنهاء إجراءات ترحيل أكثر من 170 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل فى المملكة من مختلف الجنسيات، وذلك منذ انطلاق حملات التفتيش فى الرابع من الشهر الماضى حتى الثلاثاء الماضى، مؤكدة أن حملات التفتيش على المخالفين لا تزال مستمرة.
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مصر 365

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