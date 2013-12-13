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مركز بصيرة: 70% من المصريين يرفضون عودة الإخوان للحياة السياسية

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مركز بصيرة: 70% من المصريين يرفضون عودة الإخوان للحياة السياسية مركز بصيرة: 70% من المصريين يرفضون عودة الإخوان للحياة السياسية

كشف استطلاع للرأى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، أن 70% من المواطنين يرفضون عودة الإخوان المسلمين للحياة السياسية مرة أخرى.

وقد أعرب 19% منهم عن موافقتهم على إشراكهم فى الحياة السياسية، فى حين أوضح 11% عن عدم قدرتهم عن تحديد مواقفهم.

وأظهر الاستطلاع الذى ينشر نتائجه لأول مرة على "يوتيوب"، تساوى نسبة موافقة ورفض المصريين على تفاوض مع الإخوان المسلمين لتحقيق المصلحة العامة لتسجل 46%، بينما أعرب 8% عن عدم قدرتهم على معرفة الإجابة.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة موافقة سكان الحضر على التفاوض بلغت 43% مقابل 48% فى الريف، بينما أعرب 50% من سكان الحضر عن رفضهم التفاوض مقابل 43% بالريف.

وأوضح الاستطلاع أن 49% من المواطنين يرفضون دخول حزب الحرية والعدالة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مقابل أن 35% يوافقون على مشاركتهم، بينما أعرب 16% عن عدم قدرتهم على الإجابة، مشيرا إلى أن محافظات الوجه القبلى استحوذت على النصيب الأكبر فى الموافقة على إشراك حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات بنسبة 41%، تليها محافظات الوجه البحرى بنسبة 34%، وأخيرا المحافظات الحضرية بنسبة 28%.

وأُجرى الاستطلاع على 1964 مواطنا فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، باستخدام التليفون المنزلى والمحمول، بجميع محافظات الجمهورية، خلال يومى 30 و31 أكتوبر الماضى.

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مصر 365

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