خبير اقتصادى: مصر الأكثر جذبا للاستثمار رغم أزمات المنطقة

أكد الدكتور فاروق عبد الحى، الخبير الاقتصادى، أن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد بدء تعافى الاقتصاد المصرى رغم الأزمات التى من المؤكد أنها تمثل تحدياً كبيراً أمام حكومة الببلاوى، لافتا أنه رغم التحديات التى تواجه مصر لكنها تعد أفضل وجهة استثمارية فى المنطقة فى ظل ما تعانيه ليبيا وسوريا والعراق والسودان.

وقال عبد الحى فى تصريحات لـ"العربية نت" الجمعة، إن ما أعلن خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى أكبر دليل على بدء تعافى الاقتصاد المصرى، موضحا أن رفع تصنيف ديون مصر يعيد الثقة للمناخ الاستثمارى فى مصر، خاصة أن هذه الخطوة من قبل مؤسسات التصنيف لا تراعى فقط الأوضاع الاقتصادية ولكنها تتطرق أيضاً إلى الجوانب الأمنية التى تعد أحد أهم محاور جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.

ولفت إلى أن هناك عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين خلال الفترة الماضية، والتى يأتى على رأسها حالة التوافق بين القوى السياسية والانتهاء من كتابة الدستور الجديد للبلد واستمرار المساعدات السعودية والإماراتية والكويتية لمصر.

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