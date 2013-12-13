أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

خبير اقتصادى: مصر الأكثر جذبا للاستثمار رغم أزمات المنطقة

Google+ Print
خبير اقتصادى: مصر الأكثر جذبا للاستثمار رغم أزمات المنطقة خبير اقتصادى: مصر الأكثر جذبا للاستثمار رغم أزمات المنطقة

أكد الدكتور فاروق عبد الحى، الخبير الاقتصادى، أن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد بدء تعافى الاقتصاد المصرى رغم الأزمات التى من المؤكد أنها تمثل تحدياً كبيراً أمام حكومة الببلاوى، لافتا أنه رغم التحديات التى تواجه لكنها تعد أفضل وجهة استثمارية فى المنطقة فى ظل ما تعانيه ليبيا وسوريا والعراق والسودان.

وقال عبد الحى فى تصريحات لـ"العربية نت" الجمعة، إن ما أعلن خلال مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى أكبر دليل على بدء تعافى الاقتصاد المصرى، موضحا أن رفع تصنيف ديون مصر يعيد الثقة للمناخ الاستثمارى فى مصر، خاصة أن هذه الخطوة من قبل مؤسسات التصنيف لا تراعى فقط الأوضاع الاقتصادية ولكنها تتطرق أيضاً إلى الجوانب الأمنية التى تعد أحد أهم محاور جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.

ولفت إلى أن هناك عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين خلال الفترة الماضية، والتى يأتى على رأسها حالة التوافق بين القوى السياسية والانتهاء من كتابة الدستور الجديد للبلد واستمرار المساعدات والإماراتية والكويتية لمصر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"