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صادرات أوبك ترتفع 380 ألف برميل يوميا فى 4 أسابيع

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صادرات أوبك ترتفع 380 ألف برميل يوميا فى 4 أسابيع صادرات أوبك ترتفع 380 ألف برميل يوميا فى 4 أسابيع

قالت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية، التى تتابع شحنات النفط المستقبلية، أمس الخميس، إن الصادرات المنقولة بحرا من منظمة أوبك- مع استبعاد أنجولا والإكوادور- ستزيد بمقدار 380 ألف برميل يوميا فى الأسابيع الأربعة حتى 28 ديسمبر.

وأضافت المؤسسة فى أحدث تقديراتها الأسبوعية ان متوسط صادرات المنظمة سيصل إلى 24.14 مليون برميل يوميا مقارنة مع 23.76 مليون برميل يوميا فى الأسابيع الأربعة المنتهية فى الثلاثين من نوفمبر.

وتضخ أوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول) أكثر من ثلث النفط فى العالم.

واتفقت المنظمة التى تضم 12 دولة فى اجتماع فى فيينا الأسبوع الماضى على الإبقاء على السقف الرسمى لإنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا للنصف الأول من 2014.
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