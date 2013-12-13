نقيب أطباء سوهاج: انتخابات التجديد النصفي تتم في هدوء تام

تشهد انتخابات التجديد النصفى لنقابات الاطباء بسوهاج اقبالا متوسطا من قبل اطباء سوهاج حتي الان .

وأكد الكتور أحمد فوزي نقيب اطباء سوهاج ان عملية التصويت تتم فى هدوء تام وان من لهم حق التصويت عددهم 5100 طبيب وان عملية التصويت تجري على مقعدي تحت السن بالنقابة الفرعية بسوهاج.

وقد تم حسمهم بالتزكية لكلا من دكتور وليد محمد اسماعيل والدكتورة ابتسام ناصر حمدان بينما تجري الانتخابات على مقعدي فوق السن تقدم لهم عدد 4 اطباء وفيما يتعلق بمقعد جنوب الصعيد تجري الانتخابات بين 3 اطباء لاختيار واحد فقط منهم بينما تجري الانتخابات على عدد 3 مقاعد فوق السن للنقابة العامة تقدم لهم عدد 15 مرشح وتجري على عدد 3 مقاعد تحت السن للنقابة العامة تقدم لهم عدد 17 مرشح .