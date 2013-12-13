إعاقة المرور بالشرقية بسبب استمرار هطول الأمطار لليوم الثالث على التوالي

شهدت محافظة الشرقية لليوم الثالث على التوالي موجة شديدة من الطقس السيئ، وتسبب ذلك في إعاقة الحركة المرورية في الشوارع والطرقات على الطرق الرئيسية بمدينة الزقازيق وباقى المراكز.

وشهدت معظم المناطق انقطاعًا للكهرباء وخاصة القرى والمناطق النائية بسبب سوء الأحوال الجوية، وامتنع الأهالي عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلبة والبرودة الشديدة وتأثرت حركة البيع والشراء وخاصة الأسواق الموجودة بالشوارع الرئيسية وسوء حالة الأماكن التي يمكثون.

وتسببت الظروف الجوية السيئة وهطول الأمطار في حالة من الإرتباك في حركة المرور على الطرق وخاصة الطريق الصحراوي بلبيس – العاشر من رمضان بسبب إنعدام الرؤية وتكدس السيارات ، مما أعاق الحركة بشكل كبير.

كما تسببت موجة الطقس السيئ في انقطاع المياه في معظم المناطق بمختلف أنحاء المحافظة.