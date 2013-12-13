الأمن يطلق قنابل الغاز على مؤيدي "المعزول" بالسويس بعد حرقهم لسيارة شرطة

كتب : محمد مقلد منذ 18 دقيقة

قال مصدر أمني إن قوات الأمن بالسويس أطلقت قنابل مسيلة للدموع على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقة المثلث السكنية بالسويس من أجل تفريقهم بعد قيام مؤيدي مرسي بإشعال النيران في سيارة تابعة لقوات الشرطة.

وأكد المصدر وقوع إصابات عديدة باختناقات بسبب القنابل المسيّلة للدموع، وأن قوات الشرطة فرضت حصارًا كاملاً على منطقة المثلث ومسجد حمزة الذي انطلقت منه مسيرة الإخوان، وألقت القوات القبض على ثلاث سيدات من المشاركين في مسيرة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكانت مسيرة مؤيدي محمد مرسي بالسويس انطلقت من أمام مسجد حمزة بمدينة الصباح، ووصلت إلى منطقة المثلث، فرشقوا قوات الشرطة التي تمركزت بالمنطقة وأشعلوا النيران في السيارة.