قدّمي فاهيتا اللحم مع صلصة السالسا

المقادير:
-كيلو من اللحم الضان المقطع إلى شرائح رفيعة.
-3 ملاعق كبيرة عصير ليمون حامض.
-ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.
-بصلتان حمراوتان مقطعتان إلى شرائح رفيعة.
-حبة من الفلفل الأصفر، الأخضر والأحمر مقطعة إلى شرائح رفيعة.
-4 ملاعق كبيرة ثوم مدقوق.
-8 أرغفة خبز التورتيلا.
-ملعقتان صغيرتان من الكمون المطحون.
-ملعقة صغيرة من الملح.
-¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
طريقة التحضير:
1- تُنقع شرائح اللحمة مع عصير الليمون الحامض، الكمون، الملح والفلفل الأسود. وتُترك لمدة نصف ساعة.
2- في مقلاة على نار مرتفعة الحرارة، يُضاف الزيت وتُقلى شرائح اللحمة حتى تنضج جيداً ويصبح لونها مائل إلى بني. من ثم تُرفع جانباً.
3- في المقلاة نفسها وعلى نار خفيفة، يُضاف القليل من الزيت ومن ثم الثوم، البصل وشرائح الفلفل. يُقلّبوا جيداً حتى يذبلوا وينضجوا لمدة 10 دقائق تقريباً. ومن ثم يُضافوا فوق شرائح اللحمة.
4- في طبق مخصص للتقديم، يُسكب الخليط.
(يمكن أن تُقدم مع صلصة السالسا، القشدة الحامضة وجبنة التشيدر).
(هذه المقادير تكفي 5 أشخاص).
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