قدّمي فاهيتا اللحم مع صلصة السالسا

المقادير:

-كيلو من اللحم الضان المقطع إلى شرائح رفيعة.

-3 ملاعق كبيرة عصير ليمون حامض.

-ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

-بصلتان حمراوتان مقطعتان إلى شرائح رفيعة.

-حبة من الفلفل الأصفر، الأخضر والأحمر مقطعة إلى شرائح رفيعة.

-4 ملاعق كبيرة ثوم مدقوق.

-8 أرغفة خبز التورتيلا.

-ملعقتان صغيرتان من الكمون المطحون.

-ملعقة صغيرة من الملح.

-¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير:

1- تُنقع شرائح اللحمة مع عصير الليمون الحامض، الكمون، الملح والفلفل الأسود. وتُترك لمدة نصف ساعة.

2- في مقلاة على نار مرتفعة الحرارة، يُضاف الزيت وتُقلى شرائح اللحمة حتى تنضج جيداً ويصبح لونها مائل إلى بني. من ثم تُرفع جانباً.

3- في المقلاة نفسها وعلى نار خفيفة، يُضاف القليل من الزيت ومن ثم الثوم، البصل وشرائح الفلفل. يُقلّبوا جيداً حتى يذبلوا وينضجوا لمدة 10 دقائق تقريباً. ومن ثم يُضافوا فوق شرائح اللحمة.

4- في طبق مخصص للتقديم، يُسكب الخليط.

(يمكن أن تُقدم مع صلصة السالسا، القشدة الحامضة وجبنة التشيدر).

(هذه المقادير تكفي 5 أشخاص).

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