بالصور.. لاصق طبى مصنع من قشور السمك لعلاج قروح مرضى السكر المزمنة

أحدث صيحة فى علاج الجروح المزمنة، كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وهى عبارة عن لاصق طبى تم تطويره باستخدام قشور سمك القد "cod fish" التى تنمو فى شمال المحيط الأطلسى، ليستخدم كعلاج فعال وقوى فى التخلص من القروح والجروح المزمنة والصعبة، والتى تصيب أكثر من 200 ألف شخص على مستوى العالم، وتكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS" 3 بلايين يورو سنوياً.

وتعرف الجروح بأنها مزمنة إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع كى تلتئم وتندمل، وتشفى بشكل تام، ومن أمثلتها قروح القدم التى تصيب مرضى السكر، وقد تسبب لهم الإصابة بالغرغرينا، وتجعلهم عرضة لبتر القدم، وكذلك قرح السرير، والتى تصيب المرضى الذين تطول فترة علاجهم والأشخاص الذين يلازمون السرير طويلاً، بالإضافة إلى قروح القدم الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم المزمن.

ومن أبرز أسباب عدم التئام هذه الجروح: ضعف تدفق إمدادات الدم والأكسجين إلى المناطق التى تتكون بها الجروح، وانخفاض مستويات عوامل النمو "growth factors" المطلوبة لاستشفاء وعلاج الجروح ذاتيا.

وتساهم قشور سمك القد فى نمو أنسجة جديدة بجلد الإنسان بدلاً من مثيلتها المتهتكة فى موضع الجروح، وتساهم فى اكتمال علمية الالتئام والاستشفاء، ومن أبرز مميزات هذه القشور، أنها تشبه بشرة الإنسان، وكما أنها تحتوى على زيوت الأوميجا-3، والتى تعزز عملية الاستشفاء.

ويتم تحضير هذا اللاصق بإزالة جميع أنواع الخلايا الموجودة بقشور سمك القد، والإبقاء فقط على الأنسجة الضامة " connective tissue" والدهون، ثم تعقيمها، ووضعها على مكان الجروح أو القروح المزمنة، لتتحول مع مرور الوقت إلى جلد بشرى جديد، يستعيد وظائفه كلها مرة أخرى.

وأكد الدكتور ريتشارد واربن، استشارى أمراض الجلدية، بمؤسسة سالفورد الملكية بـ "NHS" أن هذه الوسيلة الجديدة ستكون فعالة جداً فى علاج الجروح والقروح المزمنة، خاصة أنها تم تجربتها على عدد من المرضى، وأثبتت نجاحها وكانت النتائج مشجعة للغاية، وتم اعتماد استخدامها مؤخراً للاستخدام داخل الولايات المتحدة الأمريكية.