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اعتماد عقار جديد لعلاج السكر بعد رفضه خلال العامين الماضيين

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اعتماد عقار جديد لعلاج السكر بعد رفضه خلال العامين الماضيين اعتماد عقار جديد لعلاج السكر بعد رفضه خلال العامين الماضيين

اعتمد خبراء أمريكيون فى مجال الصحة عقاراً جديداً لعلاج مرض السكر، تنتجه شركتا بريستول - مايرز سكويب واسترازينيكا، وذلك بعد عامين من رفضه من جانب جهات رقابية على الأدوية، بسبب مخاوف على صحة المرضى.

وبأغلبية كاسحة، بواقع 13 صوتا مقابل صوت واحد، وافقت لجنة استشارية تابعة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف.دى.أيه) أمس الخميس، على التوصية بالموافقة على عقار داباجليفلوزين، مؤكدة أن فوائده تفوق مضاره.

وعادة ما تلتزم إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بنصيحة لجانها الاستشارية، إلا أنها غير ملزمة بذلك.

وفى اقتراع آخر جاء بأغلبية عشرة أصوات ومعارضة أربعة فقط، توصلت اللجنة الاستشارية إلى أن العقار يبدو أنه يتوافق واحتياطات السلامة الخاصة بأمراض القلب والأوعية.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير قد رفضت هذا العقار فى يناير الثانى عام 2012، بعد أن قالت لجنة استشارية طبية سابقة إن البيانات الإكلينيكية لم تتضمن تأكيدات كافية بشأن مدى أثره فى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وأشاع قرار اللجنة الأخير الارتياح لدى شركتى إنتاج المستحضرات الطبية وسيسهم فى تعزيز توقعات التحاليل الخاصة بالعقار.

ويثبط العقار الجديد - الذى يباع فى أوروبا بالفعل تحت اسم فوركسيجا - عمل بروتين (إس.جى.إل.تى2) الذى يعمل بصورة مستقلة عن الأنسولين لخفض سكر الدم. ومن خلال منع الكلى من إعادة امتصاص سكر الدم ينشط العقار عملية التخلص من الجلوكوز من خلال البول.

ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط مبيعات عقار داباجليفلوزين عالميا 806 ملايين دولار عام 2019 وفقا لتقديرات قامت بجمعها شركة تومسون "رويترز" فارما.
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