غياب النومينيز يوقع ستار أكاديمي في فخ الملل

مع اقتراب معرفة هوية الرابح في برنامج "ستار أكاديمي" للموسم التاسع، برز بوضوح تقدّم الطلاب الستة، وحرصهم على تقديم أفضل ما عندهم، خلال سهرة البرايم. وممّا لا شكّ فيه أنّ عدم استبعاد أيٍّ منهم بعث في نفوسهم الطمأنينة والراحة، وخرجوا بحلقة جميلة، لاسيّما في اللوحة الأخيرة، التي رقص خلالها الطلاب مع مقدّمة البرنامج هيلدا خليفة، على وقع موسيقى وأغنية "la fiesta".

درة تطغى على أنغام

استطاعت "درة" ملكة الخطر أن تخطف الأضواء من نجمة السهرة الفنانة المصرية أنغام، بعدما قامت بمواجهة رئيسة الأكاديميا كلوديا مرشيليان وقرارها بإعفاء الطلاّب من "الإيفال" والتسميات، تمهيداً للمرحلة الحاسمة في البرنامج، إذ توعّدت درّة الطلاّب كما رئيسة الأكاديميا بالثأر، مع اقتراب موعد "الإيفال" المقبل.

ورغم رومانسية أنغام في أدائها لأغانيها مع الطلاب أو منفردة، إلا أنّ جواً من المللّ ساد الحاضرين في الستوديو، ووصفوا إطلالتها بالضعيفة، فيما احتاج البرايم فنانة تنشر الحماسة. فأنغام ـ برغم صوتها الدافئ ـ لم تفلح في أن تتغلّب على درجات الحرارة المتدنية، التي كانت سائدة خارج الستوديو.

بيتي تتغزل بثوب هيلدا

وكالعادة، كانت أناقة هيلدا تتفوق على نفسها، كما في كلّ سهرة. وقد نالت ثناء "بيتي توتل"، أثناء جلوس هيلدا إلى جانبها، خلال الإعلانات والتقاطهما صورة تجمعهما سوياً، إذ مدحت بيتي أناقة هيلدا وإطلالتها الجميلة.

يذكر أن هيلدا كانت قد فازت باستفتاء "سيدتي نت" بأفضل مذيعة بين مذيعات برامج الهواة.

تحية لوردة

الفنان جو أشقر أشعل المسرح، من جانبه، مقدّماً أغنيته الجديدة "شو لبقلك هالفستان"، فيما غنّى مع عبدالله "كنت بالسهرة"، ومع جان "كذّابة".

وكانت تحية الطلاب للكبيرة الراحلة وردة الجزائريّة، من خلال محطّة تكريميّة مع رنا وزينب وأغنيتي "قلبي سعيد" و"حرّمت أحبّك"، فيما كانت أجمل صور الراحلة تزّين شاشات المسرح.

وتميّز الطلاب بإطلالات منفردة، منها إطلالة سكينة باللون الغربي وأغنية "Someone like you"؛ وهي عندما أطلّت على المسرح، هتف لها الجمهور بلقبها الذي بات مصاحباً لها "سوكا"، وأيضاً قدم عبدالله اللون الخليجيّ بأغنية "ذهب ذهب"، وجان بأغنية "يا ضللي يا روحي".

يذكر أن غياب النومينيز لهذا الأسبوع أوقع البرنامج في فخ الملل الشديد الذي شعر به الحاضرون في الستوديو وفقدان عنصر التشويق في نهاية الحلقة.

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