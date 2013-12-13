"ابتسام ناصر ووليد إسماعيل" يفوزان بعضوية نقابة أطباء سوهاج بالتزكية

أعلن المستشار عمر حماد رئيس لجنة الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفى للنقابة الفرعية لأطباء سوهاج، عن فوز الدكتورة ابتسام ناصر حمدان والدكتور وليد إسماعيل بمقاعد عضوية النقابة أقل من 15 عاما بالتزكية.

بينما تجرى أعمال الانتخابات والتى تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم بمقر النقابة على كورنيش النيل الشرقى على عضوية مجلس النقابة أكثر من 15 سنة، والتى وضحت فيها المنافسة القوية بين الدكتور إسحاق والدكتور إبراهيم خليل والدكتور ياسر الصغير والدكتور كمال الشرقاوى والدكتور وسام عبد الجليل أبو الوفا.

> ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد فوزى نقيب الأطباء بسوهاج أن العملية الانتخابية بنقابة أطباء سوهاج فى التجديد النصفى تسير بشفافية وديمقراطية كاملة منذ بداية فتح باب التصويت وحتى الآن، وأن هناك سلاسة فى عملية الدخول والخروج وأن عملية التصويت سوف تستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم بعدها يتم إغلاق باب النقابة على الأطباء الموجودين داخل مقر اللجنة، حتى يتم الانتهاء من عملية التصويت ولن يسمح بدخول أى عضو للتصويت بعد الميعاد المحدد.

وأشار فوزى إلى أن أعضاء نقابة الأطباء بسوهاج بلغ 5100 عضو لهم حق التصويت والاقتراع وصل منهم حتى الآن 400 عضو.

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