أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: البلاد ستشهد أكثر من موجة باردة جديدة طوال فصل الشتاء

Google+ Print
الأرصاد: البلاد ستشهد أكثر من موجة باردة جديدة طوال فصل الشتاء الأرصاد: البلاد ستشهد أكثر من موجة باردة جديدة طوال فصل الشتاء

أكد أحمد حسين، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه بعد غد الأحد ستنتهى موجة البرد الحالية على القاهرة والمحافظات، موضحا أن درجات الحرارة سترتفع 4 درجات.

وأضاف حسين، خلال اتصال هاتفى لبرنامج "الحياة الآن"، عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، أنه تم إغلاق جميع الموانئ الشمالية بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن رياح شمالية غربية قادمة من أوروبا هى سبب موجة البرد على القاهرة والمحافظات.

وأشار إلى أن البلاد سوف تتعرض لأكثر من موجة باردة جديدة طوال فصل الشتاء، مشددا على ضرورة عدم تخفيف المواطنين الملابس يوم الأحد القادم، نظراً لأن التحسن سيكون فى اختفاء السحب والأمطار، ولكن الجو سيظل بارداً.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365