الأرصاد: البلاد ستشهد أكثر من موجة باردة جديدة طوال فصل الشتاء

أكد أحمد حسين، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه بعد غد الأحد ستنتهى موجة البرد الحالية على القاهرة والمحافظات، موضحا أن درجات الحرارة سترتفع 4 درجات.

وأضاف حسين، خلال اتصال هاتفى لبرنامج "الحياة الآن"، عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، أنه تم إغلاق جميع الموانئ الشمالية بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن رياح شمالية غربية قادمة من أوروبا هى سبب موجة البرد على القاهرة والمحافظات.

وأشار إلى أن البلاد سوف تتعرض لأكثر من موجة باردة جديدة طوال فصل الشتاء، مشددا على ضرورة عدم تخفيف المواطنين الملابس يوم الأحد القادم، نظراً لأن التحسن سيكون فى اختفاء السحب والأمطار، ولكن الجو سيظل بارداً.

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