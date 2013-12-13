دار الخدمات النقابية: المؤتمر الدائم للمرأة مظلة نسائية لكل العاملات

أكد كمال عباس، المنسق العام لدار لخدمات النقابية، أن المؤتمر الدائم للمرأة هو مظلة نسائية لكافة العاملات المصريات، تضم بداخلها كل العاملات والنشطاء فى مجال المرأة العاملة، والقيادات النسائية فى النقابات المستقلة، ولا يوجد أى توجه داخل المؤتمر لتبعيته لأى اتحاد نقابى، بل يضم مشاركين من كافة الاتحادات العمالية.

> وتقرر خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة، اليوم الجمعة، تقسيم أعضاء المؤتمر لخمس لجان، تضع خطة عمل المؤتمر الدائم خلال الفترة القادمة، وهى كيفية العمل من أجل تعديل السياسات والتشريعات التى تعوق مشاركة المرأة العاملة، وكيفية تفعيل النصوص التشريعية والدستورية الخاصة بالمرأة العاملة، وكيفية مواجهة الثقافة المعادية لحقوق المرأة العاملة، وكيفية تمكين المرأة من المشاركة فى القضايا المجتمعية بشكل أفضل، وكيفية تنظيم وبناء وشكل المؤتمر الدائم للمرأة العاملة.

> كما اقترح المشاركون فى المؤتمر، إرسال بيان تضامن مع عمال وبريات سمنود ودعوة كافة القوى الوطنية والمجتمعية، وقيادات العمل السياسى، من أجل دعم مطالب عمال الشركة، وفتح قناة تواصل مع مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة سكينـة فؤاد، لتبنى توصيات ومقترحات المؤتمر الدائم، والخاصة بالمرأة العاملة.

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