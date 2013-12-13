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العزايزي : اليابان قررت رفع حظر السفر عن المناطق السياحية المصرية

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العزايزي : اليابان قررت رفع حظر السفر عن المناطق السياحية المصرية العزايزي : اليابان قررت رفع حظر السفر عن المناطق السياحية المصرية

 

قررت اليابان رفع حظر سفر مواطنيها إلى بعض المناطق السياحية المصرية، وهي الأقصر وأسوان وأبوسمبل والغردقة وجنوب سيناء في المنطقة الممتدة من دهب إلى شرم الشيخ ،كما شمل رفع الحظر مطار القاهرة الدولي .

وقالت رشا العزايزى المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامي لوزارة السياحة، إن رفع الحظر اليابانى يأتى فى اطار جهود الوزارة الجادة والاتصالات المستمرة التى قامت بها لرفع الحظر عن المقصد المصرى من الأسواق السياحية المختلفة.

وأضافت العزايزى -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- أن رفع حظر السفر اليابانى يمهد الطريق أمام الشركات السياحية اليابانية للعودة
> إلى المقصد السياحية المصرية كأحد أهم المقاصد المفضلة للسائح اليابانى، موضحة أن وزير السياحة هشام زعزوع رحب بهذا القرار الذي جاء بعد لقائه الأسبوع الماضي مع وفد الجاتا الياباني، وتناولت مباحثاتهما خلاله ضرورة رفع الحظر الياباني عن السفر إلى .

وشددت على أن رفع الحظر اليابانى يأتى هاما جدا بالنسبة لتنشيط الحركة السياحية من الاسواق السياحية المختلفة إلى المقصد السياحي المصري، كما يمثل أهمية كبرى بالنسبة للعاملين فى القطاع السياحى المصرى وبخاصة فى الأقصر وأسوان اللتين عانى العاملون بالقطاع السياحى فيهما كثيرا من الآثار السلبية لتراجع الحركة السياحية.
> أ ش أ

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