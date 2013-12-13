فروة رأس صحية تعني شعراً أقوى

نحن النساء العربيات نعتبر الاعتناء بشعرنا من أولويات اهتماماتنا. ولكن الاهتمام بالشعر لا يقتصر على المستحضرات والعلاجات الباهظة الثمن فقط، إنما يبدأ بجودة الشامبو المنظف والبلسم المستخدم.

وعلى الرغم من أنّ علاجات ومستحضرات الشعر تعتبر مفيدة، إلا أنّ فائدتها تقتصر على العلاج الظاهريّ، الذي يكسب الشعر الأناقة الخارجية فقط. ولكن النتائج المذهلة لشعر قوي وناعم تبدأ بالاهتمام بفروة الرأس، وهذا هو السر في تألق ونعومة شعر الفتيات اللواتي لا يستخدمن لشعورهن أيّ علاجات كيميائية، وإنما يلتزمن بالاهتمام بتغذية الشعر من الداخل.

إليك هذه الأطعمة التي ستضمن لك فروة رأس أكثر صحّة وقوة، إذا واظبت على تناولها بانتظام:

1. الجوز

إن المركّب المسؤول عن لون الشعر وصبغته الطبيعية هو فيتامين (B). وتسبّب قلة هذا الفيتامين ضعف الشعر وتقصّفه. لذلك، يقدّم القليل من حبات الجوز، على مدار الأسبوع، ما يحتاجه شعرك من قوة وحيوية.

2. الجزر

على الرغم من المقولة الشهيرة المتعلقة بالجزر، والتي تقول: "الجزر يقوّي النظر"، إلا أن فيتامين A)) الموجود في الجزر يعتبر ممتازاً لفروة الرأس، فهو يقلل من الإصابة بالقشرة، ويمنحك فروة رأس صحية.

3. زيت الزيتون

توفر العناصر الموجودة في زيت الزيتون التغذية الكاملة لفروة الرأس. فعندما يتعلق الأمر بزيت الزيتون، فأنت المستفيدة بالتأكيد، سواء قمتِ بإدخاله في طعامك المفضّل، أو استخدمته كحمّام زيت دافئ على الشعر.

4. البيض

يحتوي البيض على معظم العناصر اللازمة لتغذية الشعر. فالبيض مليء بالسيلينيوم والزنك والحديد والكالسيوم؛ وهذه العناصر هي كلّ ما يحتاجه الشعر ليكون أكثر قوة.

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