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تعيين مديرا جديدا في مالاجا يفتح باب انضمام محمد إبراهيم

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تعيين مديرا جديدا في مالاجا يفتح باب انضمام محمد إبراهيم تعيين مديرا جديدا في مالاجا يفتح باب انضمام محمد إبراهيم

أعلن نادي مالاجا عن تعيين ماريو أرماندو هوسيلوس مديرا رياضيا قبل فترة الانتقالات الشتوية للمساهمة في إبرام الصفقات التي تدعم صفوف الفريق، بحسب تقارير إسبانية.

وأشارت الصحف الإسبانية المختصة بأمور نادي مالاجا يوم الجمعة، أنه تم الاستقرار على أرماندو ليساعد بيرند شوستر المدير الفني في الصفقات التي يأتي أبرزها الثنائي خوزيه سوزا الأرجنتيني وصانع الألعاب المصري محمد إبراهيم.

وأكدت صحيفتي (إلموندو) و(لا أوبنيون دو مالاجا) أن أولى مهاجم المدير الرياضي الجديد سيكون بحث إمكانية ضم سوزا ومحمد إبراهيم، ولا سيما وأن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة مع أندية اللاعبين.

وكان الزمالك قد أعلن موافقته على رحيل محمد إبراهيم في أكثر من مناسبة، إلا أن مالاجا يرغب في لاعب بمواصفات أوروبية تعينه في يناير على الاستمرار في الليجا، خصوصا وأن الفريق يحتل المرتبة 15 برصيد 14 نقطة من 15 مواجهة.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن أرماندو سيبحث مدى استفادة النادي من قدرات اللاعبين وهل سيستمر في التفاوض معهما أو يطرح أسماء جديدة.

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