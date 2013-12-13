رونالدو: أراهن بكل ما أملك على فوز ميسي بالكرة الذهبية

مدريد (إفي): صرح نجم كرة القدم البرازيلي المعتزل رونالدو، بأنه يراهن على فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لهذا العام.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في فعالية خيرية مع لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال ونقلتها صحيفة (ماركا) على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، قال رونالدو: "أنا أراهن بكل شيء على ميسي للفوز بالكرة الذهبية. فهو لاعب رائع، وقدم أداء جيدا رغم إصابته الفترة الماضية".

وبالرغم من ذلك، يرى رونالدو أن عدم فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بالكرة الذهبية سيعد أمرا غير عادل، نظرا لأنه قدم أداء جيدا مثل ميسي.

وفي هذا الصدد أكد رونالدو أن ميسي وكريستيانو هما "أفضل لاعبي كرة القدم خلال الأعوام الخمسة أو الستة الماضية".

ويتنافس كريستيانو وميسي والفرنسي فرانك ريبيري هذا العام على الكرة الذهبية التي سيتم تسليمها خلال حفل بمدينة زيورخ السويسرية في 13 يناير/كانون ثان المقبل.