بيلد: ألمانيا تقرر بناء معسكر الاستعداد للمونديال!

برلين(إفي): ذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يعتزم بناء معسكره الخاص بمونديال البرازيل 2014.

وأشارت صحيفة (بيلد) في نسختها الإلكترونية إلى أن مسئولي المنتخب الألماني غير راضين عن أي من الفنادق القريبة من المقرات التي سيلعب بها المنتخب، مما دفعهم إلى التفكير في بناء مجمع مكون من 13 منزلا للاعبين والجهاز الفني في بلدة سانتو أندريه بولاية باهيا.

وسيكون المعسكر على بعد كيلومتر واحد من ملعب للتدريبات والمركز الصحفي للاتحاد الألماني ومنشآت أخرى.

ومن أجل الوصول إلى المكان المقترح لبناء المعسكر الألماني، يجب عبور نهر جواو دي تيبا من خلال عبارة.

وبحسب الصحيفة فإن جزءا من المشروع سيموله رعاة الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وعلى بعد 15 كلم من المكان المحتمل للمعسكر، يوجد مطار سيتوجه المنتخب الألماني من خلاله إلى المدن الثلاثة التي تستضيف المباريات في دور المجموعات وهي سالفادور دي باهيا وريسيفي وفورتاليزا.