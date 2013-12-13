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محافظ السويس يلتقى القنصل السعودى لبحث زيادة توريد النترات

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محافظ السويس يلتقى القنصل السعودى لبحث زيادة توريد النترات محافظ السويس يلتقى القنصل السعودى لبحث زيادة توريد النترات

التقى اللواء العربى السروى، محافظ السويس بمكتبه، السفير على بن أحمد قزاز، القنصل السعودى بالسويس، والدكتور مشرف هزاع العمرى، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة السويس العالمية للنترات، والمهندس محمود خطاب، مستشار ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة، وذلك لمناقشة طلب شركة سينكو بزيادة توريد نترات الأمونيا توريد من 7 آلاف طن شهريا لتصل إلى 10 آلاف طن.

وأكد المحافظ العربى السروى، أن التعاون مستمر بين الشركات المصرية والسعودية، ويتم تذليل أية عقبات تواجه الاستثمار السعودى المصرى من أجل زيادة الاستثمار، والذى سيوفر فرص عمل لتشغيل الشباب.

وأكد السفير على بن أحمد قزاز، القنصل السعودى بالسويس، خلال الاجتماع أن العلاقة الطيبة بين الشعبين المصرى والسعودى هى حجر الأساس فى الاستثمار بين البلدين.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى زهران، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد مرسى، السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة العليا للاستثمار.

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