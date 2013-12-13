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سوء أحوال الطقس يقلص أعداد مسيرات الإخوان بالسويس وسط استنفار أمنى

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سوء أحوال الطقس يقلص أعداد مسيرات الإخوان بالسويس وسط استنفار أمنى سوء أحوال الطقس يقلص أعداد مسيرات الإخوان بالسويس وسط استنفار أمنى

نظم أعضاء تنظيم الإخوان بالسويس، مسيرة محدودة من مسجد حمزة بحى فيصل، عقب صلاة الجمعة مباشرة، وتلاحظ أن برودة الجو وتغييرات الطقس، قد أثرا بشكل كبير على أعداد المسيرات التى لم تتجاوز العشرات.

فيما توجه عناصر الإخوان إلى مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة المثلث، فى مسيرة رددت هتافات مسيئة للجيش والشرطة، وأخرى تحرض على مقاطعة الاستفتاء على الدستور "دعما للإسلام والشرعية" على حد وصفهم.
> من جانبها، أعلنت قوات الأمن بالسويس، حالة الاستنفار بميدان الأربعين وتحركت سيارة إطفاء ومدرعة وسيارة بها أفراد أمن إلى أماكن التجمعات، لفضها لمخالفتها قانون تنظيم التظاهر.

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