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أمن بنى سويف يفرق مسيرة لـ"الإخوان" بالقنابل المسيلة للدموع

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أمن بنى سويف يفرق مسيرة لـ"الإخوان" بالقنابل المسيلة للدموع أمن بنى سويف يفرق مسيرة لـ"الإخوان" بالقنابل المسيلة للدموع

نظم عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ببنى سويف، مسيرة انطلقت من أمام مسجد على بن أبى طالب بشارع صلاح سالم بمدينة بنى سويف، وكانت فى طريقها إلى موقف محيى الدين، وردد أعضاء الإخوان خلال مسيرتهم هتافات مناهضة للجيش والشرطة.
> وفى الأثناء، استطاعت قوات الأمن تفريق المتظاهرين بإطلاق قنابل مسيلة للدموع وفروا هاربين فى الشوارع الجانبية.
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