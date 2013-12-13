إصابة 9 أشخاص في 3 حوداث متفرقة بطريق السويس الصحراوية

قال الدكتور رضا زغلول مدير أدارة الطوارئ بالسويس أن المستشفى العام استقبلت 4 مصابين بطريق القاهرة على خلفية انقلاب سيارة حكومية ” ب ف د 583 ” ومن بين المصابين ” محمود . ر ” ج ” مدير بمصلحة الضرائب و” محمد . ا ” سائق .

أضاف أنه وصل 3 مصابين فى تصادم سيارة مع دراجة بخارية بطريق السخنة ووصل 2 مصابين فى انقلاب سيارة ملاكي فجر اليوم بطريق السويس القاهرة .

وتابع تم اسعاف المصابين وخرجوا بالكامل من المستشفى وتم أخطار اللواء خليل حرب مدير أمن السويس بالوقائع وتحرير محاضر بالحوادث وابلاغ النيابة لتولى التحقيقات .