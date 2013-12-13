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مصرع وإصابة 3 أثناء إشعال النيران للتدفئة بسوهاج

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مصرع وإصابة 3 أثناء إشعال النيران للتدفئة بسوهاج مصرع وإصابة 3 أثناء إشعال النيران للتدفئة بسوهاج

صورة أرشيفية

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطارا من مركز شرطة ساقلته بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول كلا من ،  (ملك محمد تهامي شهرين ،و ايمان محمد تهامي 13 سنة طالبة مصابين بحروق متفرقة بالجسم بنسة 45% ،و محمود محمد تهامي 11 سنة طالب مصابا باشتباه خلع بالكتف الايمن ويقيمون الجلاوية – دائرة المركز) ، تم تحويلهما لمستشفي سوهاج العام ، وفى وقت لاحق ورد اخطارا من مستشفي سوهاج العام متضمناً وفاة المصابة الأولي متأثرة بإصابتها .
> وبسؤال محمد تهامي محمد يوسف 43 سنة إخصائي اجتماعي ويقيم بذات الناحية “والد المذكورين” قرر بأنه اثناء قيامهم بإشعال النيران للتدفئة أمسكت بهم النيرانن مما نتج عنه وفاة الأولي واصابة الثانية كما قرر باصابة الثالث اثناء اخماد النيران ولم يتهم احد بالتسبب فى ذلك ونفي الشبهة الجنائية وأيدت تحريات ادارة البحث الجنائي ذلك .

وتحرر المحضر اللازم ،  وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

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