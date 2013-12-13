ضبط عاطلين بحوزتهما 55 كيلو بانجو بدمياط

تمكن النقيب احمد رزق رئيس وحدة المباحث قسم اول دمياط، من ضبط أحمد أحمد.خ سن 21 عاطل ومقيم بدائرة مركز السنبلاوين /دقهلية ، وبحوزته عدد ( 48 ) لفافة تحوى كل منها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها حوالي ( 40 ) كيلو جرام ومبلغ مالي (55) جنيه، أثناء تواجده بشارع صلاح الدين دائرة القسم .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع ، تحرر المحضر جنايات قسم شرطة أول دمياط لسنة 2013م .

> تمكن الرائد حسين القندقلى رئيس وحدة مباحث مركز دمياط من ضبط حسن حسن .ع وشهرته “ثقافة” سن 28 عاطل ومقيم بناحية الشعراء دائرة المركز، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي ( 15 ) كيلو جرام ومبلغ مالي ( 2105 ) جنيه وذلك أثناء تواجده بدائرة المركز .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط ، أعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع .