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السيول تغرق طريق” ابورديس- الطور” بجنوب سيناء

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السيول تغرق طريق” ابورديس- الطور” بجنوب سيناء السيول تغرق طريق” ابورديس- الطور” بجنوب سيناء

اغلقت السلطات المحلية بمحافظة جنوب سيناء طريق ابورديس طور سيناء المؤدى الى شرم الشيخ نتيجة تساقط السيول على المنطقة ما ادى الى قطع الطريق جراء سقوط المياه ووقف حركة المرور والسير عليه.

وصرح مصدر مسؤل بعمليات المحافظة ان المعدات واللوادر سوف تقوم بشفط المياه ومسح الطريق من الطمى المتراكم عليه لفتح الطريق مرة اخرى امام حركة السيارات.

وقد كانت تعرضت المحافظة منذ امس لتساقط امطار على معظم المدينة والتى بدات تتجمع على قمم الجبال وقد تؤدى الثلوج التى تجمعت على قمم جبال سانت كاترين لسقوط سيول اخرى على منطقة وادى فيران ووادى وتير بنويبع.

وقد رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى تحسبا لاستمرار السيول في اكثر من منطقة.

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