عمان تستضيف بعد غد الدورة 33 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

تستضيف العاصمة الأردنية عمان، بعد غد "الأحد"، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور، أعمال الدورة الـ33 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب تحت شعار "نحو معيشة أفضل للمواطن العربى"، تستمر لمدة يومين.

وأفادت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية ريم أبو حسان، رئيس أعمال هذه الدورة، بأن الأردن سيستضيف أعمال الدورة 33 احتراما لمحيطه العربى والتزاما منه بدوره القومى، وإيمانا بضرورة العمل المشترك على مختلف المستويات، لاسيما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية منها، معربة عن ترحيبها بالمشاركين فى بلدهم الثانى الأردن.

وسوف يشارك فى الدورة رؤساء وفود من الدول العربية ومن منظمات عربية وعالمية بصفة مراقب، إضافة إلى رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ورئيس وحدة التنسيق والمتابعة بمكتب رئيس القطاع الاجتماعى ومدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة، بجانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا".

ومن المقرر أن تبحث الدورة آليات العمل الاجتماعى العربى المشترك وسبل تعزيزه، واتخاذ قرارات ترتبط بموازنة الصندوق العربى للعمل الاجتماعى، وتمويل مشاريع تنموية اجتماعية فى الدول العربية.