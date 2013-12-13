أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عمان تستضيف بعد غد الدورة 33 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

Google+ Print
عمان تستضيف بعد غد الدورة 33 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب عمان تستضيف بعد غد الدورة 33 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

تستضيف العاصمة الأردنية عمان، بعد غد "الأحد"، تحت رعاية رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور، أعمال الدورة الـ33 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب تحت شعار "نحو معيشة أفضل للمواطن العربى"، تستمر لمدة يومين.

وأفادت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية ريم أبو حسان، رئيس أعمال هذه الدورة، بأن الأردن سيستضيف أعمال الدورة 33 احتراما لمحيطه العربى والتزاما منه بدوره القومى، وإيمانا بضرورة العمل المشترك على مختلف المستويات، لاسيما الاقتصادية والسياسية والاجتماعية منها، معربة عن ترحيبها بالمشاركين فى بلدهم الثانى الأردن.

وسوف يشارك فى الدورة رؤساء وفود من الدول العربية ومن منظمات عربية وعالمية بصفة مراقب، إضافة إلى رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ورئيس وحدة التنسيق والمتابعة بمكتب رئيس القطاع الاجتماعى ومدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة، بجانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا".

ومن المقرر أن تبحث الدورة آليات العمل الاجتماعى العربى المشترك وسبل تعزيزه، واتخاذ قرارات ترتبط بموازنة الصندوق العربى للعمل الاجتماعى، وتمويل مشاريع تنموية اجتماعية فى الدول العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365