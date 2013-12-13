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"سواتر ترابية" لمنع وصول مياه البحر إلى شوارع بور سعيد

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"سواتر ترابية" لمنع وصول مياه البحر إلى شوارع بور سعيد "سواتر ترابية" لمنع وصول مياه البحر إلى شوارع بور سعيد

كتب : هبة صبيح الجمعة 13-12-2013 12:57

أصدر اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، تعليمات مشددة لكافة المديريات الخدمية ومرفق الإسعاف وجهاز الإنقاذ والطوارئ بالمحافظة والحماية المدنية بأن يكونوا على أهبة الاستعداد، خاصة مع استمرار حالة الطقس السيء، وشدة الرياح ووصول سرعتها إلى 100 كم متر، واستمرار هطول الأمطار الغزيرة؛ ما أدى إلى إقامة سواتر ترابية على شاطىء بورسعيد؛ لمنع وصول مياه البحر إلى الكورنيش والشوارع المحيطة.

كما تستمر النداءات بعدم النزول للشارع، إلا في حالة الضرورة القصوى، وشهد مرفق معديات بورسعيد انخفاضا ملحوظا في عدد السيارات والمارة؛ بسبب الطقس السيء، كما خلت الأسواق التجارية وأغلقت معظم المحال.

كما أعلن مصدر بالثروة السمكية عن استمرار إغلاق ميناء الصيد، وأعلنت حملة إرادة شعب عن تأجيل الوقفة التي كان مقرر لها اليوم عقب صلاة الجمعة؛ لصعوبة مشاركة الأهالي.

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